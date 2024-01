Italia U17, i convocati per il doppio test contro la Spagna: 2 i calciatori dell’Inter

Sono 22 i ragazzi scelti dal ct Massimiliano Favo per le gare in programma martedì 23 e giovedì 25 gennaio

La Nazionale Under 17, dopo il consueto appuntamento annuale con il Torneo dei Gironi andato in scena a novembre, inizierà il suo 2024 con una doppia amichevole contro i pari categoria della Spagna in programma martedì 23 (ore 19, diretta streaming sul sito FIGC) e giovedì 25 gennaio (ore 10.30) presso l'Estadio San Rafael di Los Barrios.