Jordan: “Lukaku-Inter, mi meraviglia una cosa. Eriksen? Cervello eccezionale, al Tottenham…”

“Lukaku? Per me non è una sorpresa, sapevo che si sarebbe imposto anche in Italia. In carriera ha sempre segnato. Mi meraviglia semmai il fatto che il Manchester United dopo averlo fatto partire non abbia portato ad Old Trafford un altro attaccante forte come lui…”. Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex attaccante Joe Jordan ha parlato così della prima stagione di Romelu Lukaku in Italia. L’ex attaccante, tra le altre, del Milan ha poi parlato anche di Young: “Si è inserito bene, per lui è una nuova sfida. Per tanti anni ha vissuto al Manchester United e ora ha voluto provare questa opportunità. Vuol dimostrare di essere ancora valido pure in un altro campionato“. E non manca anche un commento su Eriksen: “Al Tottenham è sempre andato alla grande e ultimamente aveva deciso di andarsene per provare altre esperienze. E’ un gran calciatore, tecnicamente molto forte e con un cervello eccezionale. La posizione? Secondo me rende bene dietro al centravanti”.