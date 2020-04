Inter, chi aveva lasciato l’Italia sta rientrando: atteso Lukaku per oggi. Gli altri…

I giocatori nerazzurri che avevano lasciato l’Italia per raggiungere le loro famiglie all’estero, stanno rientrando. Lukaku dovrebbe tornare oggi a Milano. Brozovic lo ha già fatto, come testimonia il suo profilo social. L’ultimo a rientrare sarà Godin che era partito per l’Uruguay.

Entro lunedì però anche i suoi compagni che avevano lasciato Milano (Handanovic, Eriksen, Young, Moses) torneranno, in attesa di capire quale sarà la data di ripresa degli allenamenti.

(Fonte: agenzia)