Lippi: “Inter, tanto potenziale inespresso. Conte deve ancora sfruttare Eriksen. Barella…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale, ha parlato di vari temi legati al campionato di Serie A.

Cosa ha detto il campionato finora?

“C’è una squadra che sta facendo un campionato eccezionale, che è la Lazio. Ha giocatori fortissimi, che stanno vivendo una stagione di grande rendimento. Ha tutti i presupposti per finire bene la stagione. Poi la solita forza della Juve, la crescita dell’Inter, un’annata particolare del Napoli, forse la fine di un ciclo”.

Ti aspettavi un’Inter così?

“Ha fatto bene, poi ha perso con Lazio e Juve e si è staccata un po’. Per me ha ancora un potenziale inespresso. Conte ha fatto un ottimo lavoro, sa far rendere al massimo il suo gruppo. Deve ancora sfruttare qualche suo giocatore, come Eriksen“.

E di singoli giocatori, in particolare i giovani?

“Mi piace molto Castrovilli, ma anche Tonali, Barella. E’ un giocatore moderno, aggressivo ma che sa accelerare e andare in porta. Zaniolo anche aveva fatto una stagione positiva, prima dell’infortunio. E’ stato un bene per lui il rinvio dell’Europeo, così potrà esserci anche lui. Per il gruppo non è stato un bene. Mi piace la Nazionale di Mancini, con tanti titolari giovani nelle proprie squadre. Ha creato una squadra di qualità che se la può giocare con tutti”.

Un giocatore come Verratti sarebbe pronto per la Juve o l’Inter? E’ un giocatore completo?

“Non gli manca qualcosa. Non ha un fisico eccezionale? Sopperisce con una grande qualità e una capacità di gestire la palla molto bene. Sa costruire e sa creare situazioni importanti, con giocate anche nello stretto. L’ho visto crescere, anche a livello internazionale”.