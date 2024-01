A una settimana dal derby d'Italia tra Inter e Juve, i nerazzurri sono tornati in testa alla classifica. Allegri potrà, però, avere due elementi importanti in più per la grande sfida di domenica sera a San Siro.

"I rinforzi last minute della Juventus, attesi in gruppo tra mercoledì e giovedì, si chiamano Federico Chiesa e Adrien Rabiot. Non saranno acquisti, ma per Allegri peseranno come due grandi colpi contro l’Inter. Il francese in questo inizio di 2024 ha saltato la metà delle partite di campionato a causa di un affaticamento al polpaccio. Mentre il gennaio dell’azzurro è stato nero: 33’ (con gol) contro il Sassuolo e tre gare (Salernitana, Lecce e Empoli) vissute da spettatore per colpa di un fastidio al ginocchio. E non è che in Coppa Italia sia andata meglio: entrambi sono stati protagonisti negli ottavi e hanno dato forfait nei quarti", scrive La Gazzetta dello Sport.