La Juve vince la Coppa Italia, arrivano i complimenti dell’Inter su X

La Juventus ha vinto la finale di Coppa Italia battendo uno a zero l'Atalanta e dal profilo social dell'Inter su X sono arrivati i complimenti del club nerazzurro. "Complimenti alla Juve per la conquista della Coppa Italia", ha scritto la società interista rispetto alla vittoria degli uomini di Allegri .

Quella bianconera si era complimentata con la formazione di Inzaghi per la vittoria dello scudetto. Era stato meno simpatico Andrea Agnelli, ex presidente bianconero, che aveva tenuto a ribadire come le due stelle della Juve erano arrivate molti anni prima rispetto al traguardo che è arrivato ora in casa Inter, con la vittoria del ventesimo scudetto.