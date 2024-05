«A testa calda faccio fatica a parlare. Ringrazio i miei compagni, sappiamo cosa abbiamo fatto quest'anno e che difficoltà abbiamo avuto, ma siamo riusciti comunque a raggiungere due degli obiettivi che ci eravamo dati a inizio stagione. Peccato solo per lo scudetto, ma secondo me e secondo tutti, l'Inter ha vinto meritatamente, assolutamente. Avevamo una finale contro una squadra importante, faccio i complimenti all'Atalanta e penso già a come vincere i prossimi trofei. In campionato non riuscivano gare così? Facevamo fatica ad uscire ma posso garantire che non abbiamo cambiato niente, era il nostro massimo in quel momento e ci girava male. Siamo contenti, ma l'anno prossimo dobbiamo puntare a vincere tutto, questo è il dna della Juventus».