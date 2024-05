Dopo la vittoria della squadra bianconera in finale di Coppa Italia sarà la squadra di Gasperini la rivale in semifinale del trofeo

La finale di Coppa Italia di questa sera ha deciso gli accoppiamenti delle prossime semifinali di Supercoppa Italiana. Il trofeo che si è giocato all'Olimpico è stato vinto dalla Juventus. Per questo, come da regolamento, l'Atalanta, che è la squadra perdente, affronterà l'Inter, vincitrice dell'ultima Supercoppa vinta in Arabia. Il trofeo si giocherà nel gennaio 2025 ancora in Arabia.