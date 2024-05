Queste le parole del tecnico bianconero che ha spiegato: «Cosa mi porto nel cuore? Niente, è che la Juve vince e tutto si racchiude in questa frase. Sono contento per i ragazzi, abbiamo fatto un buon lavoro, regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me. Sono contento della serata. Vincere non è mai facile ma è nel dna della Juve. Guardavo la curva a fine gara, ce l'aveva con Giuntoli? Stavo festeggiando con la squadra e la Curva non ho detto nulla a nessuno. Rispetto la società, rispetto gli uomini e ripeto è la Juve è vincere e questa è la cosa che conta. Non volevo allontanare nessuno, festeggiare con i miei ragazzi che hanno fatto una stagione importante e straordinaria nonostante non siamo riusciti a lottare per il campionato fino alla fine. Però siamo in CL e lascio, se non sarò più l'allenatore della Juventus visto che mi danno ormai fuori dalla Juventus, una grande eredità. Come mi do io? Io non mi do niente e a parte gli scherzi, la Juventus stasera vince ed è la cosa più importante e poi la società farà le sue valutazioni», ha sottolineato.