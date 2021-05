Juve-Inter, Brozovic ci va giù pesante. Nainggolan commenta e lo insultano

L'ex nerazzurro ha commentato il post del croato che non ha usato mezzi termini per definire l'arbitraggio che si è visto a Torino

Brozovic non ha usato troppi giri di parole. Lui di parole ne dice sempre poche ma quando dice la sua non le manda a dire a nessuno. Fino a ieri non erano arrivate dichiarazioni sulla partita tra Juventus e Inter e sull'arbitraggio visto all'Allianz Stadium. Il giocatore nerazzurro però, sui social, ha parlato di una partita "scandalosa". Non ha dimenticato di aggiungere l'emoticon di un pagliaccio.

Tra le risposte arrivate al croato, che è stato espulso e salterà con Darmian la sfida con l'Udinese, c'è anche quella di Nainggolan. Tre faccine che ridono. E ridono molto. Per commentare il modo di Brozovic, forse. Ma anche perché potrebbe essere d'accordo per come è stata arbitrata la partita. In passato il centrocampista (di proprietà nerazzurra) del Cagliari in passato ha detto che non sarebbe andato alla Juve. Ha anche spiegato perché: "Io ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide, non voglio mai stare con i più forti".