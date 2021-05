Cagliari, Semplici: “Nainggolan ha dato di più? A livello mentale squadra ha fatto salto”

Vittoria dei rossoblù contro il Benevento e vale moltissimo per la squadra di Nainggolan e Godin che sta provando a salvarsi

«La salvezza è ancora da raggiungere, sarebbe un errore pensare di averla raggiunta anche se i ragazzi sono stati bravi, non siamo al traguardo. Se prima ci credevamo sarebbe un errore pensare di averlo raggiunto, dobbiamo lottare anche per le restanti gare». Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari , ha parlato della vittoria sul Benevento.

Marocchi, in studio a Skysport gli ha detto: «Hai costretto Joao Pedro a fare la fase difensiva e a trovare il cuore di Nainggolan che prima del tuo arrivo era solo Nainggolan calciatore e da quando sei arrivato è stato altro».

«Ci mancava l'aspetto caratteriale. Nelle gare - ha spiegato il tecnico - non riuscivamo ad avere la stessa mentalità. I ragazzi hanno capito il momento e le difficoltà che li aveva portati ad andare lontani dalle aspettative e credo che a livello mentale abbiamo fatto un salto di qualità per arrivare a raggiungere l'obiettivo. Le qualità tecniche in questa squadra ci sono ma facevamo fatica a tirarle fuori».