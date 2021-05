Juve-Inter, il giudice sportivo: Brozo e Darmian saltano l’Udinese. A Chiellini multa

Dopo la partita che ha fatto molto discutere per l'arbitraggio sono arrivate le decisioni di Mastrandrea

Le decisioni del giudice sportivo su Juve-Inter raccontano una partita complicata, gestita - come detto e ridetto dai moviolisti - in maniera confusionaria dai direttori di gara. Con il comunicato rispetto alla gara dell'Allianz sono state confermate le squalifiche diBrozovic e Darmian nella partita contro l'Udinese. Il giudice ha spiegato che la decisione nei confronti del croato è arrivata per il giallo di proteste e il giallo per il fallo su Cuadrado. L'italiano invece era diffidato.