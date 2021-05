Juve-Inter, Brozovic attacca: “Partita scandalosa!”. E l’emoticon è eloquente…

Il duro sfogo del centrocampista su Instagram all'indomani della sconfitta in casa della Juventus

Non si placano le polemiche per la disastrosa direzione di gara di Calvarese in Juve-Inter di ieri pomeriggio. Marcelo Brozovic non sembra aver digerito l'amarezza per una partita che l'Inter, con una direzione di gara più lucida, avrebbe potuto quantomeno pareggiare.