Klaassen posta una foto. Frattesi scherza: “Che capello mio fratello”

Il post del calciatore olandese e il commento del compagno: un po' di relax per tenere alto l'umore prima dell'impegno di Champions

Davy Klaassen ha optato, dopo l'arrivo a Milano, per il trapianto di capelli. Lo aveva ammesso pubblicamente perché aveva autorizzato un post dell'Amsterdam Hair Institute che parlava della collaborazione con il centrocampista dell'Inter. È cambiato il suo look e adesso ha un ciuffo biondo lungo e Davide Frattesi, suo compagno di reparto in nerazzurro, gli ha scritto sui social commentando il post pubblicato oggi dal giocatore olandese.