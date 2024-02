"Non sono diventato pazzo (ride, ndr). Mi trovo bene con i compagni, siamo amici anche fuori dal campo ed è bellissimo così".

Questa stagione può rappresentare una svolta per te?

Come nasce il feeling con Lautaro?

"Lautaro è tra i migliori al mondo, se non il migliore attaccante. Giocare con lui è semplice, conosciamo entrambi le nostre caratteristiche e lavoriamo insieme per migliorare la squadra".

Come è avere anche Sanchez in squadra?

"Alexis in squadra è un onore, sappiamo la carriera che ha avuto e le squadre in cui ha giocato. E' un grande campione, come dice spesso, e con lui si impara tanto".