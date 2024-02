«La Juve non si scoraggerà. Hanno l'idea che aver perso oggi non è una mazzata, non si abbatte l'autostima, giocheranno come sanno in attesa di quello che può accadere anche con la CL. Vogliono rimanere attaccati al carro. L'Inter è una squadra che ha 15 nazionali, tutti leader, in Italia non ha nessuno questa squadra, Barella, Bastoni, Acerbi. Frattesi giocherebbe ovunque da titolare. Calhanoglu ha fatto con un passaggio un dribbling a sei giocatori. Non so se l'Inter vincerà il campionato e con quanti punti di distacco ma oggi ha dato una bella sterzata».