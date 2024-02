Tra una battuta e l'altra sulla conduzione della kermesse musicale più attesa in Italia Fiore e Ama hanno dimostrato la loro passione nerazzurra. Si sono collegati con la trasmissione, ma dietro di loro c'era la maglia dell'Inter, la nove - come il canale che li ospita - di Thuram. "Lui non lascia niente a caso e ha preparato tutta la scenografia del collegamento", ha detto Fiorello per prendere in giro il collega. "Ci ho messo la maglia giusta", ha replicato Amadeus.