Stampa Uk – Lautaro-Liverpool: speculazioni. Ai Reds serve un attaccante ma…

Il calciatore argentino viene accostato anche al club inglese ma Liverpool Echo dice che non c'è nulla di concreto

Nelle ultime ore, le indiscrezioni - arrivate in particolare da Skysport - su un rinnovo difficile hanno riacceso le luci sul calciatore. E sono tornate le voci su un Liverpool interessato. Il Liverpool Echo sostiene che si è tornati a parlare di Lautaro in chiave Liverpool proprio dopo le voci sul rinnovo difficile.

Il giornale inglese ne scrive in questi termini: "Diversamente dall'ex Reds Fernando Torres, Martinez ha un fiuto per il gol ed è agile negli spazi e tra le linee. A differenza di Firmino, che spesso è in ombra nel ruolo di falso nuove, l'argentino è un attaccante che costringe le difese avversarie a retrocedere e sa usare destro e sinistro". Fatta la descrizione delle caratteristiche del Toro, ben noto ai tifosi interisti, il giornale inglese aggiunge: "Non c'è stato alcun interesse da parte dei Reds a parte le speculazioni e a parte la necessità di cedere giocatori marginali nel progetto per arrivare ad un attaccante. Ma sicuramente Lautaro sarebbe l'opzione ideale per l'attacco".