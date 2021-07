Lautaro e la famiglia sono a Milano: “10 anni in meno, non dormiamo da 48 ore”

Il calciatore è tornato in città: stasera e domani potrà riposare poi dovrà tornare alla Pinetina. Inzaghi lo aspetta

Anche se si parla di un suo possibile addio, l'Inter lo aspetta. Lautaro Martinez è tornato a Milano con la sua famiglia per presentarsi in ritiro. Il suo primo giorno al lavoro sarà lunedì quando dovrà rispondere alla convocazione di Inzaghi insieme agli altri due campioni. Lui ha vinto la Coppa America e Bastoni e Barella l'Europeo: loro tre chiudono la fila dei rientri. Ancora qualche ora e il gruppo del tecnico interista sarà al completo. Alla fine del mese il mister spera di avere nell'organico anche l'argentino che con Lukaku ha formato una coppia da scudetto nella scorsa stagione.

Si parla di problemi con il rinnovo. Ma per ora per l'argentino (e la sua compagna Agus) i problemi sono altri: "10 anni di vita in meno. Non dormiamo da 48 ore - scrive lei su Instagram - tre voli, 25 ore, una bimba, un cane e dieci valigie". Tutto sarà risolto con un bel bicchiere di buon vino rosso e una bella dormita.