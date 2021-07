Sky – Lautaro-Inter, nodo rinnovo: ipotesi addio, ma nessuna trattativa in piedi

L'attaccante non ha ancora firmato il rinnovo ma è arrivato a Milano per mettersi a disposizione di Inzaghi: per ora l'addio è solo una teoria

Eva A. Provenzano

Il rinnovo diLautaro Martinez è un discorso in sospeso da diverso tempo. La mancata intesa sulla firma apre ad uno scenario che possa portare lontano l'argentino da Milano. Ma al momento non ci sono trattative di cessione aperte. Per ora sono solo ipotesi. E se alla fine si concretizzasse l'addio all'Inter potrebbe arrivare Correa. Anche questa resta una teoria di mercato: non ci sono al momento operazioni impostate. Il calciatore è tornato alla Lazio oggi e si è sottoposto alle visite mediche, dovrà discutere con Sarri per decidere del suo futuro. Prima ancora che parli con il tecnico per gli esperti di mercato è un calciatore in partenza.

A proposito di calciatori in partenza, Nandezpotrebbe lasciare il Cagliari. In questo caso l'Inter tratta da un pezzo con i rossoblù. Il calciatore è rientrato oggi. Resta un obiettivo per il club nerazzurro ma c'è anche Bellerinin ballo. Nandez piace per la sua duttilità. La proposta è un prestito con diritto di riscatto e al momento per Skysport non c'è un accordo tra le parti.

Capitolo Florenzi. Il giocatore sembra non trovare più posto a Roma. I giallorossi pensavano di trattenerlo ma le cose sono cambiate negli ultimi giorni. Mourinho non lo ha convocato, lo considera un esubero d'oro. Da valutare ancora quale sarà il suo futuro.

(Fonte: SS24)