La Nazionale argentina si è allenata a Filadelfia, negli States, per preparare la prima amichevole contro El Salvador venerdì 22 marzo. Scaloni non potrà contare su Messi, assente per infortunio, e ha proposto ai suoi un lavoro soprattutto fisico più che con la palla, scrivono i media argentini. Nella prima amichevole il ct sarebbe orientato ad impiegare i titolari ma non ha ancora deciso quale schema utilizzare, il 4-3-3 che impiega quando ha a disposizione Messi o il 4-4-2 con cui gioca quando non lo impiega.