Il protagonista quarto episodio del podcast di Andrea Ranocchia, Frog Talks, è Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno racconta la stagione nerazzurra e diversi aneddoti relativi alla sua carriera. "A 20 anni sono andato in Ucraina, poi dopo un anno mi voleva Lucescu, avevamo una squadra veramente fortissima. Lucescu è bravissimo, come allenatore posso dire solo belle cose. Dopo sono andato al Borussia Dortmund, prima con Klopp e poi con Tuchel. Klopp bravissimo, è uno psicologo, crede in te, ti dà la libertà, è molto bravo. Per lui dai la vita. Un giorno facciamo l'allenamento e mi dice: "Se fai 7 gol ti do 50 euro, se non li fai me li dai tu". Non sono riuscito e ho dovuto dargli 50 euro".