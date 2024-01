Paventi (Sky): “Lautaro, leadership mostrata da empatia con la squadra. Con Thuram…”

L'inviato a seguito dell'Inter ha aggiunto: "C'è la fiducia che hanno in lui i compagni è la cosa che ha migliorato di più facendo sponda sacrificandosi e abbassandosi anche di 15-20 metri per andare a prendersi il pallone, si vede la voglia di trovare il gol e l'intesa con Thuram. I due sanno interagire e occupano spazi diversi quando l'Inter è senza palla. Quando sentiamo Inzaghi dare indicazioni per esempio, sentiamo anche che chiedeva ad Arnautovic di muoversi in maniera diversa. Lo fanno in totale autonomia Lautaro e Thuram e i risultati si vedono".