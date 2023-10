Lautaro niente gol, ma è lui a svegliare l’Inter. Thuram ruba la scena agli argentini

"Sfortuna, ma anche esecuzioni imperfette. Se Thuram non avesse segnato, quei tiri a salve gli avrebbero pesato sulla coscienza, ma è anche vero che il secondo tempo devastante dei nerazzurri è stato accesso dalla furia del Toro. Come a Salerno, un primo tempo con il freno a mano, per colpa di un buon Benfica, ma forse anche per calcolo di prudenza, poi la deflagrazione nella ripresa. Ieri sono mancati i gol, ma le 16 conclusioni contro 3 raccontano bene lo spettacolo che hanno offerto i vicecampioni d’Europa dopo l’ora del tè. Un’impressionante prova di forza, guastata solo dall’infortunio di Thuram, il francese che ha rubato la scena agli argentini. A suo modo, una rivincita", aggiunge Gazzetta.