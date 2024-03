Il paragone in Europa

Insomma, gioie e tante delusioni dagli undici metri per il 10 nerazzurro – compresa la parata di Tatarusanu nell’anno dello scudetto del Milan sul ragazzo di Bahia Blanca – che è lontanissimo dagli attaccanti top di questa specialità che gli stanno attualmente contendendo la scarpa d’oro. Harry Kane, in carriera, ha segnato 40 volte dal dischetto, sbagliando in 11 occasioni. Mbappé ha siglato 40 penalties e si è disperato altre 9. Guirassy su 20 tentativi ha realizzato 17 marcature. E a proposito di numeri europei, Lautaro ha chiuso la Champions con 2 gol in 8 presenze (molte delle quali da subentrante), mentre il suo score totale nella manifestazione è di 44 gettoni e 12 marcature (5 reti in 6 partite nella stagione 19-20, solo una per annata nella 20-21 e nelle 21-22). A completare la serataccia degli attaccanti, la “strizzatina” data da Thuram a Savic non vista dall’arbitro. Ieri per Marcus è arrivato il cartellino giallo da Didier Deschamps, suo ct in Nazionale: «Non ci sono state conseguenze. Ma ovviamente Marcus lo sa bene, è un gesto da non fare»", si legge.