Il discorso fatto da Simone Inzaghi alla squadra all’indomani del ko di Madrid. Una sconfitta pesantissima per tutta l’ Inter , da lasciarsi subito alle spalle, già dal match di domenica contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport sul clima che si respirava ieri ad Appiano. “Divertirsi in Champions, con lo scudetto in tasca, era il piano studiato da mesi. Sarebbe sciocco negarlo. L’eliminazione agli ottavi è una botta pesantissima da assorbire per i vicecampioni d’Europa. Il Cholo ha rovinato la primavera dell’Inter. Simone Inzaghi preparava un finale di stagione su due fronti: non poteva essere sicuro di arrivare a Wembley, contava di giocarsi almeno i quarti. La reazione è stata composta e immediata, perché sa trasmettere uno spirito positivo e il calcio sa essere crudele, almeno per chi lo maneggia. Solo al bar dello sport ti possono condannare, come è puntualmente accaduto ai cantori del risultato. Se vinci, ti esalto. Se perdi, ti presento il conto. Inzaghi ha protetto l’Inter. Nello spogliatoio del Metropolitano ha fatto i complimenti al gruppo, lo ha risollevato e ringraziato. «Il cammino non rallenta e il percorso europeo dura da tre anni. Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo raggiunto e ora abbiamo lo scudetto da portare a casa il più in fretta possibile».

Il discorso ad Appiano

La squadra nerazzurra, rientrata in nottata dalla Spagna, ha dormito ad Appiano Gentile. Ieri mattina alle 10 Simone era già all’interno del suo ufficio alla Pinetina, dove è rimasto sino al pomeriggio inoltrato con lo staff per preparare Inter-Napoli. Un breve discorso alla squadra, lasciata libera dopo un leggero allenamento per chi non era sceso in campo al Metropolitano e di “scarico” per gli altri. Simone è andato oltre, ha portato lo sguardo verso il posticipo di domenica a San Siro. Ha un valore simbolico, non solo per la classifica. E’ la partita in cui l’Inter affronterà i campioni d’Italia uscenti con un solo obiettivo, legittimare sul campo il passaggio di consegne, certificato dal primato con 16 punti di vantaggio sul Milan e 17 sulla Juve. Inzaghi ha toccato un altro tasto con l’idea di allontanare il rischio di un contraccolpo negativo dopo il ko in Champions: scucire lo scudetto dalle maglie degli ex allievi di Spalletti, pochi mesi fa nessuno avrebbe potuto immaginare un divario di 31 punti. La seconda stella era l’obiettivo principale fissato dalla società e completa un ciclo a cui bisogna aggiungere cinque trofei, compresa l’ultima Supercoppa italiana vinta a Riyad.