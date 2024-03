"Neanche a dirlo la partita più importante è la prossima, quella di domani sera a Madrid, che tra l’altro sarà la prima disputata da Lautaro in Spagna in un incrocio a eliminazione diretta. Il campione del mondo è pronto a regalare un altro dispiacere al connazionale Simeone, dopo quel famigerato no di sei anni fa - quando era al Racing Avellaneda - che lo portò a sposare la causa nerazzurra e ad archiviare l’accordo trovato anzitempo con i Colchoneros", spiega il Corriere dello Sport che ricorda poi come Lautaro abbia recuperato le energie, tenuto conto del fatto che è rimasto in panchina 90' contro il Bologna sabato, evento che non capitava dal dicembre 2021.