Supercoppa, Sarri perde Castellanos. Due soluzioni in attacco per la Lazio contro l’Inter

Dopo la partita con il Monza di questa sera, l'Inter partirà per Riad dove si giocherà le final four di Supercoppa. La prima sfida per i nerazzurri sarà con la Lazio di Sarri. Il tecnico dei biancocelesti dovrà fare a meno di un giocatore per la sfida contro l'Inter.