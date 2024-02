Il migliore in campo per il Corriere dello Sport è Lautaro Martinez: ecco tutti i voti di Lecce-Inter per il quotidiano

Nelle pagelle del Corriere dello Sport per Lecce-Inter, il migliore in campo è, ovviamente, Lautaro Martinez, autore del primo e del terzo gol del match. "Si conferma il predatore più feroce del campionato: al primo pallone vero segna il 21° gol, al secondo arriva a 22. Sono 101 in A", il commento del CorSport. 7 per De Vrij e Frattesi mentre c'è una pioggia di 6,5, da Sanchez a Dimarco, passando per Bisseck ed Asllani.