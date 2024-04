"Tutti vorrebbero essere l’Inter in questo momento. È raro che una squadra si trovi nell’invidiabile posizione di potersi addirittura permettere una sconfitta nel derby. Certo, non sarebbe l’epilogo che Simone Inzaghi e soprattutto i tifosi si aspettano dalla partita di stasera, ma tutto sommato sarebbe accettabile: i nerazzurri hanno tutto da guadagnare (lo scudetto della seconda stella da festeggiare proprio contro il Milan) e nulla da perdere, a differenza dei cugini che invece sono nella più scomoda delle posizioni. E però l’Inter ha preparato la partita con il massimo dell’impegno, consapevole di poter regalare al suo popolo una serata da ricordare: il 22/04 diventerebbe data di culto, quella della seconda stella vinta proprio contro il Milan". Apre così l'articolo di Libero in merito al derby di questa sera che potrebbe diventare storico.

"I tifosi già pregustano il successo, anche perché i nerazzurri sono favoriti: guai però a sottovalutare l’orgoglio ferito dei rossoneri, che sono sì un disastro tattico al momento, ma faranno di tutto per salvare almeno la faccia nel derby. Ieri alla squadra di Inzaghi è arrivata tutta la carica dei tifosi, ai quali è già salita la febbre da scudetto. In migliaia si sono presentati al campo d’allenamento. E allora Inzaghi farà di tutto per non farsi sfuggire questa occasione, fermo restando che anche in caso di pareggio o sconfitta il giudizio sulla stagione dell’Inter e sul suo allenatore non cambierebbe di una virgola", aggiunge il quotidiano.