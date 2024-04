Manca sempre meno al derby dei derby. Questa sera Milan e Inter si sfideranno, per i nerazzurri in palio c'è lo scudetto. In caso di vittoria la squadra di Inzaghi festeggerà tricolore e seconda stella. Il Milan farà di tutto per impedire la festa in casa propria.

"Questa sera a San Siro non ci addormenteremo. Di questo possiamo già esserne certi, a prescindere dal gioco che arriverà, perché un derby così elettrico, così pieno di significati, così carico di emozioni, raramente è andato in scena sotto la Madonnina. Tanto per cominciare, non è mai successo che una squadra (l’Inter) avesse l’occasione di festeggiare uno scudetto in casa dell’altra (il Milan). E non uno scudetto qualsiasi, quello numero 20, che accenderà sulla maglia nerazzurra la seconda stella. All’Inter serve una vittoria per far storia. Ma non è solo questione di classifica. C’entrano, soprattutto, i sentimenti che nei due accampamenti sono agli antipodi e hanno dettato vigilie profondamente diverse. In quello del Biscione ha regnato un’allegria leopardiana, l’attesa del dì di festa, come ha confidato poeticamente Simone Inzaghi: «La salita sta per finire. Vogliamo goderci il panorama». La stella oltre la siepe, gioia infinita", scrive La Gazzetta dello Sport.