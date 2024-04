"Chi è del Milan vorrebbe che non capitasse", sottolinea Giancarlo Marocchi in merito al derby di domani sera

"Serve una prova d'orgoglio perché va bene lo scudetto dell'Inter, va meno bene che arrivi prima la seconda stella all'Inter rispetto al Milan ma che la vinca nel derby in casa del Milan è un po' troppo. Non è uno scudetto normale, sarebbe un giorno che rimarrebbe per sempre nella storia. Chi è del Milan vorrebbe che non capitasse"