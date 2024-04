Intervistato da Dotsport.it, Senad Lulic ha parlato dello scudetto vinto dall'Inter. L'ex giocatore ha elogiato Simone Inzaghi: "Sono contentissimo per Inzaghi, ma anche per tutto il suo staff, composto da persone serie e per bene. Farris, Ripert e tutti gli altri. Simone poi ci mette la faccia, ma anche gli altri sono bravi e meritano il successo. Sono uno staff molto equilibrato:non hanno un pensiero comune. Spesso leggono le situazioni in maniera diversa e quindi si confrontano molto. Quando nello staff tutti ragionano nella stessa maniera secondo me non è positivo. Invece loro si pungolano a vicenda. E poi sono tutti preparatissimi".