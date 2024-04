"Lo stesso discorso di Bisseck e Asllani vale per Tajon Buchanan, quantomeno in termini di prospettive. Nel senso che il canadese è un elemento su cui tecnico e dirigenza puntano con decisione, ma finora ha avuto di mostrare solo una piccolissima parte di ciò che può dare. Servirà molto più dei 46’ giocati dal suo arrivo a fine gennaio per assimilare al meglio i meccanismi richiesti dal tecnico, che finora lo ha testato sulla corsia sinistra nel ruolo di vice Dimarco. Non è escluso che in estate arrivi anche qualche offerta, soprattutto per Bisseck e Asllani, ma la tendenza è quella di non provarsi di elementi considerati preziose risorse per il futuro anche a stretto giro di posta".