In casa nerazzurra nessuno abbassa la guardia: oggi tutti in ritiro in vista della gara contro il Torino

Dopo aver battuto il Milan e conquistato la seconda stella, l'Inter ritroverà i suoi tifosi domani alle 12:30. A San Siro arriva il Torino di Juric e caccia di punti per puntare all'Europa. Come riporta Sport Mediaset, nonostante lo scudetto già conquistato, in casa nerazzurra nessuno abbassa la guardia.

"Dopo l'allenamento della vigilia, la squadra resterà in ritiro ad Appiano in vista dell'incontro con i granata, che all'ingresso in campo omaggeranno i freschi campioni d'Italia con il 'pasillo de honor' alla spagnola. Per quanto riguarda la formazione, Acerbi si ferma per la pubalgia, come da lui stesso annunciato sui propri canali social. Al suo posto al centro della difesa ci sarà De Vrij, affiancato da Pavard e Bastoni. A parte lo squalificato Dumfries, tutti a disposizione di Inzaghi: non è escluso che qualcuno tra Buchanan, Frattesi, Asllani e Arnautovic possa trovare spazio dall'inizio".