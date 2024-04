All’interno di un programma didattico che in totale prevede 144 ore di lezione – per formare una figura professionale sempre più richiesta nel panorama calcistico, ovvero quella di un dirigente che sappia abbinare competenze amministrative a quelle ‘di campo’ – gli allievi stanno frequentando in questo momento il secondo modulo, dedicato a ‘Organizzazione e capitale umano’, seguendo le lezioni in presenza nelle aule della sede milanese di SDA Bocconi School of Management.