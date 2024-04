Come ricorda Inter.it, "Henrik Mkhitaryan è ormai un elemento chiave per la squadra di Simone Inzaghi. L’unica sua marcatura multipla in Serie A con la maglia dell’Inter è arrivata nella gara d’andata contro il Milan, doppietta con anche un assist in quella sfida. Il centrocampista armeno è l'unico nerazzurro sempre presente in questa Serie A, è stato coinvolto in nove reti nel torneo in corso: due gol e sette assist".