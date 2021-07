Mancini, una foto scatena il web: “Bravo, mister”. “La normalità non è mica notizia”

Il Corriere della Sera ha postato una foto che sta facendo il giro del web: il tecnico in fila per la spesa. Non tutti hanno apprezzato la notizia

Eva A. Provenzano

Mister Roberto Mancini e la sua proverbiale normalità. L'allenatore campione d'Europa sta spopolando sul web. Non solo per quello che ha fatto con gli Azzurri all'Europeo ma anche per una foto che sta facendo il giro dei social. Arriva da il Corriere della Sera. Una foto normalissima che ha però attirato l'attenzione dei tifosi, della gente comune. È il ct in fila dal salumiere per fare la spesa alla mamma che ha problemi ad un ginocchio.

"La foto, nella sua semplicità, anzi proprio per la sua semplicità, sta spopolando sul web. È stata scattata nei giorni scorsi a Jesi, il paese natale del ct, in provincia di Ancona, dove ancora vivono i suoi genitori. Mancio in questi giorni liberi è andato a trovarli", si legge sul post del giornale. E si racconta del tecnico in fila davanti al negozio, che scambia quattro chiacchiere con chi aspetta il suo turno come lui. Perché deve fare la spesa per la mamma che ha un problema di salute.

In parecchi hanno apprezzato la normalità del Manciotra cuoricini ed applausi. Tanti, tantissimi però hanno sottolineato: "Una cosa normale, la farebbe chiunque per la mamma. Cosa c'è di strano a fare la fila al salumiere? Non è mica una notizia". Nulla. Però non tutti i giorni al salumiere si incontra un campione d'Europa. Figuriamoci se non si trovava modo di fare polemica.