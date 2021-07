Il fratello di Bonucci: “In famiglia tifiamo Inter. Anche Leo da piccolo. Conte…”

Riccardo ha parlato della passione nerazzurra, una passione di famiglia e ha parlato della vittoria del fratello all'Europeo

Lo ha detto e ribadito più volte. Lui e la sua famiglia sono interisti. Anche se il fratello è un giocatore della Juventus. Riccardo Bonucci, fratello del difensore bianconero con un passato nelle giovanile nerazzurre, ha parlato dopo la vittoria dell'Italia all'Europeo. Tra i protagonisti della vittoria della squadra di Mancini c'è proprio Leonardo: «Sono orgoglioso e felice per la sua vittoria». Poi ha parlato proprio della questione tifo in famiglia: «Siamo in realtà una famiglia di interisti. Leo in prima elementare è stato coinvolto da una schiera di compagni juventini ed è diventato della Juve. Fino a 6 anni tifava Inter poi si è convertito. Ad oggi gli manca solo la Champions e credo che vincerla con la Juve sia qualcosa di glorioso, ma vincere un titolo Europeo con la propria Nazionale non è paragonabile con nient'altro», ha sottolineato Riccardo nell'intervista rilasciata a Juvenews.