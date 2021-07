A Coverciano la notizia di Eriksen: Barella in lacrime. Donnarumma: “Scioccante”

In Sogno Azzurro, documentario di RaiSport, è stato rivissuto il momento del malore del danese

Come tutti anche la Nazionale italiana era davanti alla tv quando Eriksenè stato male nella gara tra la Danimarca e la Finlandia. In Sogno Azzurro, documentario di RaiSport sulla vittoria degli Azzurri all'Europeo, c'è anche quel momento terribile. Vissuto con gli occhi dei giocatori di Mancini."Eriksen, il calciatore dell'Inter. Un massaggio cardiaco gli stanno facendo. Ma non riescono a rianimarlo da almeno cinque minuti", dice Berardi. Lo spiega ad uno degli uomini dello staff. La squadra è sui campi di Coverciano ma il mondo si ferma in un attimo. Bonucci spunta alle sue spalle. Si avvicinano al giocatore del Sassuolo, che stava guardando la gara dal telefono, anche Jorginho e Donnarumma.