Mancini: “Inter non parte battuta, può accadere di tutto. Felice per Inzaghi”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma sabato sera a Istanbul: "Come troverò i ragazzi nerazzurri convocati? Se arriveranno stanchi o carichi non lo so. Dipenderà dal risultato. È una grande occasione, un momento speciale. Auguriamo all'Inter di vincere e che i ragazzi possano rientrare da Istanbul pieni di entusiasmo da spendere per la Nations".