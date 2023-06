Inter, rebus attacco: Dzeko avanti, ma Lukaku è il più in forma. Rom tenta il sorpasso in volata

Eppure Edin è ancora leggermente in vantaggio nelle gerarchie di Simone Inzaghi, riconoscente al centravanti che ha giocato da titolare in tutte le grandi notti di Coppa. Nonostante abbia messo in fila solo 144’ totali e non sia mai partito dall’inizio in questa Champions, Rom è l’unico ad aver segnato o fornito assist in ogni turno. Gol nei gironi, negli ottavi e nei quarti più passaggio decisivo in semifinale", analizza La Gazzetta dello Sport.