"Credo che la differenza con lo scorso anno è che è una squadra che è cresciuta dagli errori fatti. Ora è una squadra diversa, con mentalità diversa. Oggi non regala più nulla. Sugli errori Inzaghi ha costruito una mentalità importante per questa squadra".

"Non c'è niente di male se una società aiuta un allenatore. Credo che la crescita di Inzaghi arrivi anche da una società che lo ha protetto. Lo scorso anno è stato criticato, ma non ho mai visto grandi critiche della società. Vedo un grandissimo miglioramento di mentalità della squadra".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.