Marchegiani: “Inzaghi deve sacrificare sogno CL per la gestione sbagliata della società?”

Le parole dell'ex calciatore negli studi di Sky a proposito degli obiettivi che si è prefissato il club nerazzurro in questo finale di stagione

Riflessione sull'Inter negli studi di Sky Sport nel corso della puntata di questa sera di Sky Calcio Club. Il focus è sulla stagi0ne nerazzurra, tra gli alti europei e i bassi del campionato, che rischia di terminare senza la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza, come riportato, ha sottolineato a Simone Inzaghi che la priorità su tutto deve essere proprio il raggiungimento di tale traguardo. Questo, a prescindere da cosa accadrà contro il Benfica e nel caso in cui l'Inter dovesse passare il turno.

Da qui, la risposta di Luca Marchegiani: “Ma scherziamo veramente? Ma scherziamo? Ma uno deve sacrificare un sogno come la Champions League per una gestione sbagliata di una società che si trova a dover dipendere da un quarto posto perché sennò non sopravvive? Ma di che parliamo?”