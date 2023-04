Calciopoli, Cellino: “Mi lamentai con Berlusconi degli arbitri. E Pisanu: meglio chiamare Moggi…”

Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari, in una intervista concessa a Report ha raccontato il clima che si respirava negli anni di Calciopoli. Il tutto tramite anche aneddoti come quello che segue: "Mi chiama Berlusconi e mi chiede di candidarmi (alla presidenza della Regione Sardegna, ndr). Io gli dissi che un presidente di calcio non deve fare il politico. Riprende il campionato, subito tre, quattro arbitraggi contro devastanti. Perdemmo tre partite di seguito in maniera vergognoso. Vado a Roma a casa di Berlusconi per parlare, c'era anche il ministro Pisanu. Ancora a dirmi che mi dovevo candidare… Io gli dissi che però gli arbitri mi stavano massacrando. Berlusconi guardò Pisanu e disse: Ministro, chiami Carraro per dirgli che gli arbitri devono essere giusti nei confronti del Cagliari. E Franco Pisano rispose “Chiamo Moggi, che è meglio”. Berlusconi diventò bianco".