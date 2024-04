Marchetti: “Napoli-Conte, la situazione. Anche Pioli tra i nomi sondati”

A TMW Radio, il noto giornalista di Sky Luca Marchetti ha palato anche del futuro di Antonio Conte. “Conte-Napoli? Penso che le difficoltà per arrivare a Conte ci siano per ogni club. Le opportunità per lui poi non si fermano a Napoli, quindi ha a disposizione altre opzioni. In ogni caso credo che Conte stia facendo le sue valutazioni. Se resterà fermo sarà per sua volontà, aspettando delle possibilità più avanti”.