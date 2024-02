Marchetti: “Juventus, passi falsi che ci possono stare. Inter più matura”

Che Juventus hai visto ieri sera?

“Ho visto una Juventus poco brillante e poco lucida, in preda al nervosismo dopo il gol di Giannetti. Ora però Allegri non può finire sul banco degli imputati, perché fino a qualche settimana fa dicevamo che stava compiendo un miracolo. Nel processo di crescita di una squadra ci possono stare dei passi falsi. Come sempre vince chi inciampa di meno e l’Inter ormai ha acquisto maturità dal lavoro di anni con Inzaghi".