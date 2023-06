City-Inter, l’arbitraggio di Marciniak non convince: Gundogan graziato

"Partita facile per Marciniak (...), che pure però non ha brillato: non ha fischiato falli chiari e “corposi”, ne ha sanzionati altri molto più “leggeri”. Non sufficiente dal punto di vista disciplinare: mancano troppi cartellini. Nessun episodio da moviola. Gündogan è stato graziato in almeno due occasioni: al 22’ del primo tempo, quando la acciaccato il piede di Dimarco, con i tacchetti sotto il malleolo; al 7’ della ripresa, quando colpisce da dietro Lautaro che stava ripartendo".