Marcolin: “Lukaku sta tornando Lukaku, l’Inter c’è. Calhanoglu sembra che…”

"Per l'Inter è un segnale forte, il secondo gol di Lukaku è alla Lukaku, parte da lontano e conclude. Lukaku ha fatto 7 gol nel 2023, sta ritrovando forma e questo è un bene per l'Inter. E' un giocatore che sta tornando"

"Dopo l'1-0, l'Empoli ha lasciato più campo all'Inter e l'Inter ne ha approfittato. Lukaku e Lautaro non segnavano insieme da tantissimo tempo. Nel secondo tempo l'Inter ha fatto una bella prestazione, vincere 3-0 ad Empoli è un segnale nella mente e alla classifica. Lukaku ora chiede spazio, la condizione fisica sta salendo e vuole giocare contro la Juventus. Inzaghi deve guardare all'economia fisica della squadra, Lautaro e Dzeko arrivano più freschi ma Lukaku ora mette in difficoltà Inzaghi. Simone può scegliere tra quattro attaccanti di valore ma ora non può più fare esperimenti"

"Calhanoglu sembra non sia mai stato fuori, è catalizzatore del gioco. Entra e parte da un voto come 6,5 anche per utilità per la squadra. Bellanova ha fatto bene ma Dumfries è più determinante nell'ultimo passaggio, Bellanova deve avere il piede perfetto per servire gli attaccanti. Inzaghi deve trasformare l'entusiasmo che c'è ora in campo"