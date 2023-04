Lukaku: “Io più in fiducia. L’Inter mi ha dato tutto e devo dare tutto per l’Inter”

Romelu Lukaku , centravanti dell'Inter e MVP della gara contro l'Empoli , ha parlato così dopo la partita ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo sempre ringraziare i tifosi, ogni partita ci danno fiducia per far meglio: quest'anno è stato complicato per noi come anno. Noi giocatori dobbiamo ringraziarli per il sostegno. Il secondo gol? Sono più fiducioso negli scatti sul lungo, stiamo facendo un ottimo lavoro coi preparatori.

Ho avuto un infortunio veramente grave, era la prima volta: mi sento più fiducioso, devo continuare così. La grazia? Voglio ringraziare Gravina per avermi dato la possibilità di giocare: è un passo in avanti del calcio italiano. Ora voglio solo guardare avanti e prepararmi. L'obiettivo è sempre far meglio, dare il massimo in allenamento e fare il massimo per l'Inter: l'Inter mi ha dato tutto e devo fare tutto per l'Inter".